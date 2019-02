Rincasa per cena, trova tutto a soqquadro: ladri in fuga

Ennesimo furto in appartamento. Vittima, questa volta, una donna di 70 anni che vive in via Roma. Uscita nel pomeriggio di ieri, la donna è rincasata per l'ora di cena. Quando ha messo piede in casa ha trovato tutto a soqquadro, segno evidente che l'appartamento era stato visitato dai ladri in sua assenza.

La donna vive sola. Dalla casa sarebbe sparito qualche gioiello e poco più. Indagano le forze dell'ordine.