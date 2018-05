Razzia di profumi e prodotti per l’igiene personale, ladra ripulisce gli scaffali del negozio

E’ entrata nel negozio Tigotà di Fornaci di Osimo e ha fatto razzia di profumi e prodotti per l’igiene personale, ma i carabinieri l’hanno scoperta e denunciata. In casa sua hanno ritrovato l’intero bottino costituito da prodotti per un valore complessivo di circa 100 euro. A finire nei guai è stata una 20enne recanatese residente a Osimo e disoccupata, che dovrà rispondere del’accusa di furto aggravato.

La merce è già stata restituita al proprietario del negozio. Sempre a Osimo i miiltari hanno denunciato un 40enne che, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di non uscire nelle ore notturne, non si è fatto trovar ein casa alle 4,30 del mattino risultando irreperibile.