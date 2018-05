Arriva in città il primo "Laboratorio Digitale – Scuola per Imprenditori"

Nuovi linguaggi per l’impresa del futuro. Si è aperto ad Ancona il ‘Laboratorio Digitale – Scuola per Imprenditori’ percorso didattico di eccellenza nato dalla collaborazione tra Confartigianato, Università Politecnica delle Marche e Camera di Commercio di Ancona.

Il primo seminario si è svolto presso il Centro direzionale dell’Associazione in via Fioretti ed è stato introdotto dagli interventi di Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi presidente e segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, del vice segretario Confartigianato Marco Pierpaoli e di Gian Luca Gregori pro rettore UnivPM che coordina il ciclo didattico e che, assieme al prof. Gabriele Micozzi docente marketing UnivPM e al prof. Luca Marinelli del dipartimento management UnivPM, ha presentato i temi che saranno al centro del percorso formativo. Come utilizzare i principali social media, da Facebook a Instagram; cosa e come vendere online; email marketing. Questi e altri gli argomenti che saranno materia del ciclo didattico, il cui fine è esplorare le possibilità offerte alle aziende dalla digitalizzazione del business, analizzando, anche con esercitazioni pratiche, e con particolare attenzione l’importante ruolo svolto dai social media nel contesto di una organizzazione digitale integrata.