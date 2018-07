La Via Maestra Spazi e Sapori accende la riviera del Conero

Partita “La Via Maestra Spazi e Sapori”: l’iniziativa promossa da Confartigianato, in collaborazione con la Regione Marche Assessorato Cultura e Turismo e con i Comuni di Sirolo e Numana. La prima tappa della manifestazione che ha unito arte, musica, gusto è stata Sirolo, la seconda Numana ed entrambe le serate hanno riscosso grande partecipazione di pubblico. La Via Maestra Spazi e Sapori ha infatti proposto una esperienza unica tra arte, artigianato, suoni e tipicità alla scoperta degli angoli più belli e nascosti delle città con visite guidate a chiese, monumenti, palazzi, letture di poesie, concerti in location suggestive e la proposta enogastronomica di qualità dei locali aderenti.

La Confartigianato è parte attiva nella promozione del territorio e con il progetto “La Via Maestra” pone la massima attenzione alla valorizzazione dei centri storici, luoghi di bellezza, tradizione, artigianalità ed arte, e delle attività presenti al loro interno.