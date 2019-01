L’avis Osimo chiude il 2018 con diverse iniziative

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’Avis Osimo chiude un positivo 2018. Nel mese di Dicembre i volontari dell’associazione sono stati impegnati in diverse iniziative volte alla promozione della donazione del sangue, cercando di sensibilizzare la popolazione osimana a questa importante tematica. Nel primo weekend del mese la sezione osimana ha aderito alla giornata di promozione della donazione del sangue promossa da Avis Regionale con l'AIA Marche. I volontari avisini hanno allestito un banchetto informativo sabato 1 Dicembre presso il campo “Diana” e presso il “Cespo” di via Vescovara durante le partite interne dell’Osimana e dell’ASD Campocavallo, ricevendo alcune adesioni. L’impegno è proseguito per sabato 8, 15 e 22 Dicembre in centro storico con un banchetto informativo così come venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 Dicembre presso il Parco Commerciale “Cargopier”: i volontari hanno dato informazioni su come diventare donatore di sangue, raccolto le adesioni e distribuito i calendari e altri gadget. Infine sabato 22 dicembre si è svolto, nel pomeriggio, presso il campo di calcio a 5 di Casenuove “CalcioNelSangue Christmas Edition”, l’appuntamento con il torneo di futsal che ha visto coinvolte le squadre dell’ASD Casenuove e la squadra Avis Osimo. Un modo per avvicinare i calciatori delle tre formazioni alla tematica della donazione del sangue, a cui ha preso parte anche l’Assessore allo Sport del Comune di Osimo Alex Andreoli.

“Chiudiamo un mese di Dicembre che ci ha visto impegnati con diverse iniziative – ha rimarcato il Presidente dell’Avis Osimo Matteo Valeri – Un ringraziamento a tutti i volontari che ci danno una grossa mano nel poter portare avanti le diverse attività di sensibilizzazione e a tutti coloro che ci hanno dato i loro spazi per poter essere presenti sul territorio con diverse iniziative. Chiudiamo un 2018 importante in cui abbiamo raggiunto numeri rilevanti sia in termini di donatori, superando quota 1.300 donatori, che per le donazioni arrivando per la prima volta a quota 2.300 donazioni. Risultati raggiunti grazie all’impegno ed al lavoro costante da parte di tutti i soggetti coinvolti nel percorso donazionale, donatori, personale medico ed infermieristico, segreteria, ed i volontari. Ci attende un 2019 come sempre intenso e vi aspetto tutti il 22 Febbraio per l’Assembela Annuale dei Soci, un importante momento di vita associativa”. Avis Osimo