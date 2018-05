L'altro viaggio, un'iniziativa culturale Avis ed Unitre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Un viaggio insieme a Dante nella Divina Commedia. Con questo spirito si è svolta la presentazione del libro "L'Altro Viaggio" di Luca Pieroni, edito da Osimo Edizioni, sabato 28 Aprile presso la sede dell'Unitre di Osimo. Un evento culturale in collaborazione tra l'Università delle tre età e l'Avis Osimo per proporre un autore importante della nostra letteratura, raccontato dal giovane autore osimano Luca Pieroni. Infatti il libro è nato dalla rubrica "A spasso con Dante", tenuta da Pieroni sulle colonne del periodico osimano la "Meridiana", un viaggio tra le pagine della Divina Commedia che alla fine è stato raccolto nel volume uscito poco tempo fa. Ad aprire l'incontro, moderato da Valeria Dentamaro, l'Assessore allo sport e tempo libero Alex Andreoli, che ha rimarcato l'importanza di questi momenti culturali, cui è seguito il saluto della "padrona" di casa Antonietta Mattioli, presidente dell'Unitre da sempre impegnata a diffondere la cultura con l'associazione osimana. Il presidente dell'Avis Osimo Matteo Valeri ed il presidente dell'Aido Angela Maggiani hanno evidenziato come la serata sia nata con l'idea di diffondere la cultura del dono di sangue ed organi anche attraverso momenti culturali come questo. Poi è toccato all'autore Luca Pieroni accompagnarci in questo viaggio simbolico tra le pagine dell'opera immortale: in particolare è toccato al canto quinto del "Purgatorio" essere protagonista, con alcuni momenti recitati da Edoardo Cintioli, Elia Grilli e Sara Petroselli del "Cenacolo dei farfalloni". L'autore, in maniera semplice ed appassionata, ha rapito l'attenzione della platea dopo aver raccontato anche la genesi di questo volume, in cui ci sono illustrazioni di diversi artisti osimani. Al termine i volontari dell'Avis Osimo hanno distribuito gadget e materiale informativo ai presenti per sensibilizzare su una tematica importante come quella della donazione di sangue ed organi.

Avis Osimo