Danza, buon cibo e nuovi progetti: dopo i fiori d'arancio Kledi fa tappa in città

Kledi Kadiu lo conosciamo bene. Non tanto per la sua classe innata nella danza, indiscutibile agli occhi di tutti, tantomeno per le sue doti artistiche che lo hanno portato ad eccellere anche a teatro ed in televisione. Kledi è un artista apprezzato soprattutto per la sua umanità, con la quale ha saputo conquistare il suo pubblico fin dagli esordi da Maria De Filippi.

Il talento nato a Tirana 44 anni fa, ha passato una bella giornata a Senigallia, in compagnia del conduttore ed autore Marco Zingaretti e dei lori amici Dorian Grori, il coodirettore del nuovo balletto classico di Reggio Emilia e Bernard Shehu. Un pranzo tra amici appunto, consumato tra pesce, chiacchiere e buon vino ed immortalato con una foto che descrive a pieno l'unione non solo professionale tra i due artisti. Il motivo della sua presenza in città? Uno stage di danza presso il Nirvana di Senigallia insieme al ballerino Bernard. Il tutto, ricordiamo, a pochi giorni dalle nozze con la bella Charlotte Lazzari, madre della loro piccola stella Lea, nata il 12 gennaio di due anni fa. A breve ci saranno altri appuntamenti in zona che vedranno Kledi tra gli ospiti d'eccezione, visto anche il trasferimento dalla Capitale alla vicina Rimini, dove vivrà insieme alla sua splendida famiglia.