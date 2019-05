Kids Day in centro, giochi e laboratori: tra le attrazioni anche il pianoforte gigante

FALCONARA - Torna sabato 11 maggio Kids Day, la giornata interamente dedicata ai bambini che dalle 15 alle 20 trasformerà piazza Mazzini e l’isola pedonale del centro città in una grande arena per giochi e animazioni. L’intero pomeriggio sarà vivacizzato da giochi di una volta in legno, che i più piccoli potranno utilizzare insieme ai loro genitori nella principale piazza cittadina. In tutta l’isola pedonale le famiglie troveranno inoltre 10 laboratori di costruzione per tutte le età con vari materiali, oltre atrucca bimbi e spettacoli itineranti.

Nel tratto pedonalizzato tra via Cairoli e via IV Novembre ci sarà anche il mercatino: i più piccoli potranno allestire le loro bancarelle per mettere in vendita giocattoli e altri oggetti usati, dopo aver prenotato il loro posto chiamando lo 0719177525. Per l’edizione 2019 di Kids Day una delle principali attrazioni sarà il ‘Pianoforte Gigante, il pianoforte che si suona con i piedi’, che sbarcherà in piazza Mazzini direttamente dal programma televisivo ‘Tu si que vales’, fedele riproduzione del grande pianoforte reso famoso da Tom Hanks nel film ‘Big’. Il Pianoforte Gigante è uno spettacolo interamente Made in Italy, dalla costruzione, alla componentistica, fino alla concezione artistica. Il divertimento è assicurato per i bambini e per gli adulti: il Pianoforte Gigante può essere ascoltato, guardato, ma soprattutto ‘provato’ e ‘suonato’ da tutto il pubblico presente, perché chiunque potrà cimentarsi in ‘passeggiate musicali’ per diventare protagonista dello show.