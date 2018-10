Karim ha deciso: «Basta guerra contro l'Isis»

«La mia esperienza militare è finita, non tornerò a combattere». Lo ha detto all'Ansa Karim Franceschi, il 29enne di Senigalllia che ha combattuto in Siria contro lo Stato Islamico sui fronti di Kobane e Raqqa nel 2015 e nel 2016. Franceschi, padre italiano e madre marocchina ha raccontato le sue esperienze in due libri: Combattente e Non morirò stanotte, edito da Rizzoli.

«Ora spetta alle popolazioni siriane e curde continuare a dare vita a quell'esperienza democratica per cui tante migliaia di persone hanno sacrificato la vita o tutti i propri averi» ha concluso Franceschi.