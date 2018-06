«Qui c'è un grande affetto», Jovanotti ringrazia Ancona e si prepara per la 2° serata

Dopo la serata magica di ieri sera al PalaPrometeo di Ancona, Jovanotti si prepara alla seconda serata fra poco, ore 21, ancora tutto esaurito, mentre ci sono ancora gli ultimi biglietti disponibili. Intanto però ieri sera è stata grande festa e Jovanotti lo sa. Per questo oggi ha lasciato tramite social un grazie sentito per Ancona e le Marche: "Siamo ad Ancona nel palasport dove tante volte abbiamo passato settimane a provare i tour , stavolta siamo qui per tre concerti e sono contento, c’è un grande affetto intorno a questo tour e io cerco di ricambiare portando in giro insieme alla mia squadra uno spettacolo che...chi ci viene lo sa, resta stampato come un succhiotto sulla pelle dell’anima! Ciao a tutti!".