La movida che cambia: new entry in piazza del Papa, inaugurato il Jet Set

Cocktail classici rivisitati con il sapiente uso di essenze e infusi home-made, ristorazione gourmet e presto anche serate a tema con dj. Ecco a voi il Jet Set, novità della movida dorica: ha inaugurato mercoledì in piazza del Papa il locale di Dario Argenziano e Marco Panfighi che ha preso il posto del Bartès, chiuso dopo dieci anni di attività. E subito ha registrato un boom di presenze.

Proposte intriganti, prodotti di qualità e un’accurata selezione di vini e bollicine, grazie alla collaborazione con due sommelier, sono i punti di forza di una new entry che ambisce a diventare un punto di riferimento nel mondo del by night anconetano. Un locale esclusivo che vuole discostarsi dal classico rituale dell’apericena low cost e del buffet stereotipato per offrire soluzioni ricercate e, a loro modo, uniche. «E’ una bella scommessa che contiamo di vincere - dicono Dario e Marco -. Giocheremo sulle emozioni, vogliamo rilanciare il salotto buono della città con una proposta originale. Ce la metteremo tutta». Una scelta coraggiosa da parte di due giovani anconetani che dimostra come piazza del Papa era e resta il baluardo della movida e non teme la concorrenza delle spiagge in queste calde sere d'estate.