Viaggia in autobus senza biglietto e documenti, scatta la denuncia

JESI - La Polizia locale ha denunciato un uomo originario del Centro Africa per false generalità a pubblico ufficiale e per non avere con sé i documenti necessari ed obbligatori per i residenti fuori dell’Unione europea.

L’uomo, arrivato a Jesi su un autobus di linea extraurbano sprovvisto di biglietto, si era rifiutato di farsi identificare dagli addetti al controllo. Contattata la Polizia locale, è giunta sul posto una pattuglia che ha riscontrato come l’uomo non avesse al seguito i documenti necessari per la propria identificazione. Una volta accertata la sua identità e risultata regolare la sua permanenza sul suolo nazionale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Contestata anche la sanzione amministrativa per aver utilizzato l’autobus del servizio pubblico senza il ticket di viaggio.