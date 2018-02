Incidente stradale, falciata da un'auto: ragazza in ospedale

Si trovava in via Gallodoro, nei pressi delle strisce pedonali quando una Fiat Punto l'ha centrata in pieno e travolta. Paura questo pomeriggio, intorno alle 16 a Jesi, dove una 30enne del Bangladesh, residente in Vallesina, è caduta violentemente a terra dopo l'impatto con l'auto.

Sul posto la Croce Verde di Jesi che ha soccorso la giovane e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Carlo Urbani. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia municipale.