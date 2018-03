I vicini fanno troppo rumore e lui li minaccia di morte con un fucile: denunciato

Stavano effettuando alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento quando per l'eccessivo rumore sono stati minacciati di morte da un vicino di casa. Attimi di paura ieri mattina in uno stabile di via Erbarella a Jesi, dove un 49enne ha imbracciato un fucile minacciando due lavoratori che stavano effettuando il rifacimento del pavimento in orario consentito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che si sono introdotti all'interno dell'appartamento dell'uomo, trovando, oltre all'anziano padre, anche tre fucili. Dopo aver recuperato le armi, il 49enne è stato denunciato per omessa custodia doltre ad essere segnalato per la revoca del permesso di detenzione dei fucili. Tutte le armi sono state sequestrate.