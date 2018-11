Decorati, deceduti e dispersi durante la Grande Guerra: una mostra ricorda i nostri cittadini

Il Comitato di Jesi delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, in occasione dei 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ha organizzato una mostra che si terrà a Palazzo dei Convegni dal 4 all'8 novembre prossimo per rappresentare la partecipazione al conflitto, effettiva, impegnativa e dolorosa, dei cittadini nati a Jesi. La mostra è divisa in tre sezioni:

- nella prima, su appositi pannelli, verranno pubblicati su apposite singole schede, complete di motivazioni, gli 86 cittadini jesini che hanno conseguito medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e le croci di guerra;

- la seconda, su altri panelli, presenta l'elenco dei 390 jesini caduti nel conflitto: un elenco in ordine alfabetico dove sono riportati di ciascun caduto oltre al cognome e nome anche il grado militare, il reparto, la data del decesso, la località e la causa della morte;

- la terza, invece, sarà costituita da reperti, foto ed altro della Grande Guerra (e non di armi per l'impossibilità di adeguamento alla legge attuale per la loro esposizione).

Con questa mostra il Comitato, oltre a dimostrare la partecipazione di Jesi, vuol suscitare e sollecitare l'interesse dei cittadini a conoscere le situazioni, spesso sconosciute o dimenticate, dei propri nonni, bisnonni e prozii che sono caduti nella Grande Guerra.

L’inaugurazione, prevista per domenica alle ore 12, sarà l’occasione per concludere il programma delle celebrazioni del Comune di Jesi per la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate con l’intervento ufficiale del sindaco Massimo Bacci.

I dati pubblicati sono stati tratti ed elaborati dal volume del Ministero della Guerra - Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918 - Albo D'Oro dei Militari Marchigiani del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Guardia di Finanza - Morti o Dispersi nella Guerra Nazionale 1915-1918 -Volume XIII - Marche - Anno 1933. Nelle Marche detto volume risulta essere presente solo nelle Biblioteche Civiche di Ancona e Senigallia.

Per l'organizzazione della mostra il Comitato si avvale della collaborazione del Comune che ha messo a disposizione i pannelli e le bacheche per esporre schede, elenchi, foto ed altro e dell'opera del Coordinatore Raffaele Tiberi, del Vice Coordinatore Ranieri Gagliardini e dei soci Cardinali, Mazzarini, Bigi, Ciattaglia, Brugiati, Barchiesi, Bezzeccheri, Bolognini, Montesi, Raffaeli ed altri. La mostra sarà aperta con seguenti orari: domenica 4: Inaugurazione ore 12, apertura pomeridiana ore 17-20. Da lunedì 5 a giovedì 8 ore 10-13 e 17-20.