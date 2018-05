Studente scomparso da oltre 10 giorni, l'appello arriva anche su "Chi l'ha Visto?"

Continuano senza soluzione di continuità le ricerche di Anton, lo studente di 17 anni scomparso da Jesi lo scorso 3 maggio. Dopo l'appello disperato dei genitori anche la storica trasmissione "Chi l'ha Visto?" si sta occupando del suo caso. Sul sito del programma tv è apparso l'annuncio della sua scomparsa ad ormai 12 giorni da quel giovedì mattina, quando Anton dopo essere stato a scuola ha deciso di non far rientro a casa. Le ricerche effettuate in tutto il territorio non hanno dato esito positivo. Anton sembra essere scomparso nel nulla e neanche l'unità cinofila è riuscita per ora a fiutare qualche traccia utile.

Al momento della scomparsa il ragazzo indossava una felpa grigia con cappuccio ed una t-shirt celeste, jeans scuri e scarpe da ginnastica. In spalla aveva uno zainetto Invicta blu e celeste. Chiunque riesca ad avvistarlo dovrà cohtattare il 112 o il 113, segnalando la sua presenza alle forze dell'ordine.