Non torna da scuola e scompare per 5 giorni, si cerca uno studente

Sono ore di apprensione quelle vissute da una famiglia di Jesi che da venerdì scorso ha perso le tracce del proprio figlio, un ragazzo di 17 anni. Il giovane, adottato dai genitori e di origine straniera, non è rincasato dopo aver regolarmente svolto le lezioni a scuola. Non è la prima volta che il 17enne si allontana da casa: già sei anni fa lo studente era scappato dal proprio appartamento rifugiandosi in un capanno nei pressi di un cimitero.

La speranza è che anche questa volta si tratti di un allontanamento volontario e che venga ritrovato sano e salvo al più presto. Già avviata la macchina delle ricerche che sta pattugliando l'intero territorio. Alcune segnalazioni sono arrivate da Monsano e Senigallia ma per ora non c'è stata nessuna conferma. Si continua a cercare, con gli agenti di Polizia che hanno ascoltato nelle ultime ore anche amici e compagni di scuola.