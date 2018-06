Più sicurezza in città, si amplia l'organico della Polizia locale

JESI - Un nuovo agente già in servizio da ieri, un altro in arrivo con l’inizio della prossima settimana. La Polizia locale amplia la propria dotazione organica, sia pure con unità a tempo determinato, per far fronte al maggior impegno connesso alla stagione estiva. Quattro saranno in tutto le nuove figure previste a breve, che porteranno il Corpo a 30 unità, almeno per i prossimi 5 mesi.

Il punto è stato fatto nell’incontro che il sindaco Massimo Bacci ha avuto con la Polizia locale in occasione del 157° anniversario della fondazione del Corpo di Jesi. Presenti il dirigente dei Servizi al Cittadino Mauro Torelli ed il vice comandante Filippo Peroni, il sindaco ha ringraziato tutti gli agenti della Polizia locale per l’impegno profuso in questi primi cinque mesi del 2018 durante i quali l’attività di prevenzione su strada e sulle attività di competenza del Corpo hanno dato positivi risultati rivalutando appieno l’operato dei vigili quale presidio di garanzia e sicurezza per la Comunità. L’occasione ha permesso di ricordare che sarà presto attivata la selezione tra le 22 candidature pervenute per il ruolo di comandante della Polizia locale.