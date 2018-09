Il semirimorchio si sgancia dal tir, paura in strada: arrivano i soccorsi

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi nella via che conduce all’interporto per soccorrere un autoarticolato in difficoltà. Per cause in fase di accertamento, da un autoarticolato in transito si è sganciato il semirimorchio appoggiandosi a terra. I vigili del fuoco utilizzando l’autogrù hanno prima scaricato il carico poi sollevato il semirimorchio e riagganciato alla motrice. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto e non ci sono feriti.