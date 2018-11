Sbanda, finisce fuori strada e rimane incastrato nel veicolo: paura per l'automobilista

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 04:30 circa a Jesi sulla Sp 502 per un'auto finita fuori strada. A bordo solo una persona che apparentemente non ha riportato conseguenze. La squadra dei pompieri ha aiutato la persona al volante a scendere dall'auto, tagliando le ramaglie con la motosega per consentire l'apertura dello sportello e messo in sicurezza la vettura.