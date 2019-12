Natale con San Floriano, speciale vin brulè e la novità dei gadget jesini

JESI – Partirà, sabato 7 dicembre. la settima edizione di Natale con San Floriano, la rassegna di attività svolte nella piccola e calda casetta di legno dell'Ente Palio San Floriano. Posizionata sempre in piazza della Repubblica, a fianco l’edicola, sarà operativa grazie al lavoro dei volontari dei Gruppi storici che si alterneranno nella gestione. Distribuirà nei weekend (fino a Natale) il vin brulè, tanto apprezzato negli scorsi anni grazie alla sua ricetta speciale, e alcuni altri prodotti tipici per rallegrare e riscaldare i pomeriggi di shopping in centro. Novità di quest'anno, la vendita di diversi gadget e souvenir sulla città di Jesi, facenti parte di un progetto già annunciato e che presto verrà presentato nella sua interezza.



Oltre ad alcune collaborazioni con gli spettacoli che si svolgeranno in piazza, torna la condivisione della casetta con altre realtà nei giorni non occupati dall'Ente Palio. Sarà infatti presente, per il terzo anno di fila, la Caritas per promuovere le proprie attività, oltre a tutte quelle associazioni che ne faranno poi, mano a mano, richiesta.