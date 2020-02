Fu sindaco e dirigente del Pci, Jesi in lutto per la morte di Aroldo Cascia

JESI - L'intera città è in lutto per la scomparsa di Aroldo Cascia, 83 anni, ex senatore e sindaco della città leoncella

L'uomo aveva ricoperto la carica di primo cittadino per due mandati, dal 1975 al 1983. Senatore e dirigente del PCI, Cascia si era opposto alla “svolta” della Bolognina e alla decisione di Occhetto di sciogliere il Partito da cui tanti danni sarebbero derivati alla sinistra e alle classi lavoratrici del Paese. Animato da autentica passione civile e consapevolezza politica, aveva dedicato l’ultimo suo impegno alle attività dell'Anpi e dell’’Istituto Gramsci Marche. Cordoglio trasversale da parte di istituzioni e politici.