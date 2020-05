Addio ad un altro personaggio jesino, dopo Vandina la città piange Armandì

JESI - In tanti lo conoscevano, tutti gli volevano bene. A pochi giorni dalla scomparsa di Vanda Stefanelli, la città piange la scomparsa di un altro personaggio jesino. E' morto a soli 58 anni Armando Matteucci, per tutti Armandì. L'uomo era ricoverato all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi dove è spirato lunedì mattina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Armandì lo si vedeva praticamente in ogni parte della città, da piazza della Repubblica, a Corso Matteotti, passando per via La Malfa ed i giardini pubblici. Probabilmente nessun jesino era stato "risparmiato" dalle sue richieste di sigarette, di un euro o di un semplice caffè. Oggi la tragica notizia che velocemente è circolata in tutta la comunità: con la tragica scomparsa di Armandì Jesi dà l'addio ad un piccolo pezzo di storia della città.