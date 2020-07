SS76, sottopasso danneggiato e traffico bloccato. Coltorti (M5S): «Situazione insostenibile»

«La situazione della SS76 a Jesi è insostenibile. Il danno generato dall’urto di un mezzo meccanico posizionato su un rimorchio al ponte della statale ha portato al blocco del traffico in direzione est. Tutti i mezzi devono uscire a Jesi ovest e fare oltre 12 km passando nel centro città generando code chilometriche. Fortunatamente in direzione ovest gli automezzi devono uscire allo svincolo e possono rientrare quasi subito, ma i disagi non sono da meno. L’Amministratore Delegato di Anas, Massimo Simonini, ci ha assicurato che si sta facendo il possibile per risolvere la criticità operando turni di lavoro continui». Così in una nota Mauro Coltorti (M5s), presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato.

