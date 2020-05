Nuovi dehors, esaminate in tre giorni circa trenta domande

JESI - Sono una trentina le domande pervenute al Comune da parte di bar, ristoranti ed altri esercizi pubblici per installare o ampliare dehors e poter così avere maggiori spazi per accogliere i clienti, tenuto conto del distanziamento obbligatorio previsto per legge.

In tre giorni gli uffici tecnici le hanno valutate, mappate, verificandone la compatibilità. Domani, nel corso dell’incontro con i rappresentanti degli esercizi pubblici e delle associazioni di categoria, verranno fornite le risposte, unitamente al modello di domanda per l’autodichiarazione già predisposto per agevolare ulteriormente l’esercente nella compilazione della domanda.