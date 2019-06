Inizia la bella stagione, arrivati in città i primi croceristi

Sono arrivati questa mattina a Jesi i primi croceristi della stagione. Il gruppo era composto da una trentina di turisti di diverse nazionalità, ospiti della nave MSC "Sinfonia" attraccata al porto di Ancon. Nell'ambito di una formula ormai collaudata con successo nel tempo, i croceristi hanno iniziato la mattinata con un'ora di passeggio e shopping per vie e piazze del centro, salvo poi essere accompagnati all'Istituto Marchigiano di Enogastronomia dove hanno potuto conoscere e degustare le produzioni tipiche locali. Nel primo pomeriggio, poi, visite guidate alla Pinacoteca civica di Palazzo Pianetti e al teatro Pergolesi, prima del rientro al porto di Ancona. Un'organizzazione, questa, studiata con l'Ufficio Turismo e calibrata in modo tale che le visite programmate all'interno degli edifici più prestigioni avvengano quando i negozi sono chiusi, mentre il giro per la parte antica della città sia organizzato nella mattinata, così da poter coniugare arte, cultura e acquisti.

La collaborazione sviluppata dal Comune con la compagnia di navigazione MSC prevede che fino a novembre i croceristi a bordo della "Sinfonia" - impiegata nella rotta dell'Adriatico e del Mediterrano - possano scegliere la nostra città tra le mete programmte quando la nave fa scalo ad Ancona. Il fatto che Jesi - con l'ìitinerario denominato "La città dell'imperatore" sia stata inserita tra le proposte insieme a luoghi turisticamente più noti come Loreto, le Grotte di Frasassi o Urbino, conferma la capacità attrattiva e stimola ad un costante impegno di promozione.