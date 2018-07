I calcinacci si staccano dall'ex convento, paura tra i passanti

Intorno all'ora di cena di ieri (domenica) i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in corso Matteotti presso il palazzo antico “Mareghi” ex convento delle suore. Sulla sottostante via pubblica infatti erano caduti alcuni calcinacci che solo per un caso fortuito non avevao colpito i passanti. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato tutta la facciata interessata dal distacco, rimuovendo le parti di immediato pericolo. Non si segnalano persone coinvolte.