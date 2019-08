Chiude lo Sma a Jesi, i sindacati: «Confusione dopo acquisto Auchan da parte di Conad»

Commercio: martedì prossimo, 6 agosto, chiude il supermercato Punto Sma di Jesi, cinque dipendenti in tutto. Lo rende noto la Filcams Cgil di Ancona: la chiusura di questo negozio a marchio Sma è il primo effetto, nelle Marche, della confusione generata dal processo di acquisizione di Auchan Italia da parte di Conad.

“Nessuna delle parti coinvolte – dichiara Carlo Cotichelli, segretario provinciale Filcams Cgil – è stata in grado di fornire risposte e garanzie per ricollocare i lavoratori interessati. Chiediamo ad Auchan e Conad di attivare un confronto serio e veloce per individuare soluzioni condivise”. Il timore della Filcams è che “questa nuova riorganizzazione possa determinare problemi agli organici dei vari supermercati sparsi in tutta Italia”.