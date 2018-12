Esce da casa e scompare, ritrovato il corpo dell'anziano

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco hanno individuato a Jesi presso l’impianto di depurazione in una vasca d’ossidazione, il corpo della persona scomparsa. L’intervento dei sommozzatori VV.F. alle quattro di questa mattina, ha permesso il recupero del corpo senza vita di Gino Bravi, l'83enne scomparso dalla sua abitazione del quartiere Borgo Minonna. Nelle prossime ore gli investigatori dovranno capire cosa sia realmente successo. Per ora le uniche immagini in loro possesso sono quelle delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno immortalato mentre suonava il campanello della struttura. L'intera area intanto rimane recintata.