Scappa dalla casa di riposo, un passante la avvista 24 ore dopo: vagava per i campi

Si era allontanata volontariamente dalla Casa di riposo di via Gramsci, a Jesi.

Dopo 24 ore di ricerche, l’anziana è stata ritrovata questo pomeriggio ed è in buone condizioni. Ad avvistarla è stato un ragazzo che portava a spasso il cane nelle campagne di via Eustachi, a circa 150 metri dalla struttura per anziani. La 77enne vagava nel campo in stato confusionale, dopo essere sfuggita alla sorveglianza del personale della Casa di riposo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono subito sopraggiunti gli operatori della Cooss Marche che gestisce la struttura d’accoglienza e il personale della Croce Verde di Jesi che ha accompagnato l’anziana al Pronto soccorso di Jesi per uno screening generale sulle sue condizioni di salute, apparse non preoccupanti.