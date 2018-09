Asfalti e lavori per la sicurezza, non si entra più da centro: così cambia la viabilità

Niente uscita, né entrata, a Jesi Centro per 10 giorni. Lo ha disposto l'Anas che ha annunciato lavori di asfaltatura e messa in sicurezza sulla SS76 della Vallesina. Lo svincolo Jesi Centro resterà chiuso da martedì 2 a venerdì 12 ottobre. Da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre, invece, sarà interessato da lavori il tratto in corrispondenza dello svincolo “Interporto”. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo Interporto sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

Lavori anche sulla variante alla SS16 Adriatica. In questo caso si andrà avanti fino al 30 novembre nel tratto compreso tra gli svincoli di Ancona Centro e Ancona Sud. Lavori che si svolgono in notturna dalle 21 alle 6 anche con limitazioni di transito segnalate di volta in volta. Anas ha annunciato che tra gli svincoli di Falconara e Candia saranno installati dissuasori acustici in corrispondenza della striscia di mezzeria: si prevedono 20 notti di lavoro, meteo permettendo.