Tra musica e ironia, Jerry Calà al ristorante Bistro di Camerano

Una gustosa cena a base di allegria e divertimento per Jerry Calà e il suo staff. Il celebre comico ieri sera è stato gradito ospite del ristorante Bistro Cucina&Vini di Camerano, riscaldando l'ambiente con la sua energia contagiosa e la sua immortale ironia. Il tutto in occasione di "Una Vita da Libidine concert-show", interamente cantato e suonato dal vivo. Grandi Hit dagli anni 70 ad oggi, interpretate da Jerry tra una gag e l’altra. Come sempre, sold out per gli spettacoli di Jerry Calà che non si è fatto sfuggire i prelibati piatti dello chef Marco Grassetti.