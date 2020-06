Italo amplia l'offerta, costa adriatica collegata con Milano e Bologna 6 volte al giorno

ANCONA - Italo amplia ancora il suo network, introducendo dal 2 luglio le citta' di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona. Saranno 6 i viaggi giornalieri che collegheranno queste citta' a Milano e Bologna, consentendo cosi' di raggiungere in treno la costa adriatica. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche gli altri 2 viaggi offerti da Italo, uno con partenza serale da Milano ed un altro che partira' da Ancona di prima mattina. Orari che Italo ha studiato per permettere ai passeggeri di avere una valida opzione in ogni fascia oraria, coprendo la mattina, la parte centrale della giornata e la sera. Una crescita del network Italo, che oltre all'ingresso della Calabria e del Cilento a partire dal 14 giugno, vede ora una nuova zona d'Italia collegata. Il tutto all'insegna di un'estate italiana, per riscoprire le bellezze del nostro Paese. Per questo Italo vuole fare la sua parte, accompagnando i suoi viaggiatori in vacanza sulle spiagge italiane ed alla scoperta di una delle regioni piu' ricche di attrazioni culturali e paesaggistiche.

