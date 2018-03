Le 100 donne italiane più vincenti secondo Forbes, presenti due marchigiane

La campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca e Fabiana Scavolini, amministratore delegato dell'omonimo gruppo, sono state elette tra le cento donne italiane vincenti secondo la classifica della prestigiosa rivista Forbes.

I nomi delle due marchigiane si affiancano ad altre figure importanti come Silvia Candiani, Ceo di Microsoft Italia, la nuotatrice Federica Pellegrini o Sara Doris, Presidente Esecutivo di Fondazione Mediolanum Onlus. Nella classifica non poteva mancare anche Chiara Ferragni, nominata lo scorso anno sempre da Forbes come "influencer di moda più importante al mondo".