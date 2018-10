Uno studio anconetano sta costruendo l'Italian Golden Town in Cina

In Cina la Città dell’Oro firmata dallo studio di architettura Fima di Osimo diventa realtà. Nella città di Zibo, provincia dello Shandong, è stato dato il via ufficiale alla costruzione dell’Italian Golden Town, il grande complesso commerciale e residenziale curato da Fima nel concept design e nel progetto preliminare. All’evento hanno preso parte i rappresentanti della proprietà, la società Shandong Gold Group, che figura tra le principali realtà cinesi dell’industria mineraria; per Fima erano presenti Filiberto e Maurizio Andreoli.

Nel Paese asiatico lo studio marchigiano è impegnato anche in altre grandi realizzazioni: per l’HB Town, il parco tematico dedicato al turismo e alle eccellenze italiane in costruzione a Changsha, ha curato gli interni di “Casa Marche”, lo spazio espositivo appena inaugurato dedicato al fashion e al design made in Marche; ha inoltre firmato l’interior design di un boutique hotel e dell’edificio principale del complesso, uno spazio polifunzionale di 2000 mq per concerti, meeting ed esposizioni. Una presenza ormai stabile quella di Fima nel Paese Asiatico, come testimoniato anche dall’invito ricevuto dagli architetti marchigiani a tenere un discorso al recente Summit italo-cinese su cultura e innovazione nell’ambito della Western China International Fair di Chengdu, con il Padiglione Italia inaugurato dal vicepremier Di Maio. “In questa occasione - dice Maurizio Andreoli – abbiamo lanciato l’idea di un villaggio ispirato al Rinascimento per valorizzare l’arte italiana, stiamo proponendo il progetto agli investitori interessati. La Cina apprezza molto l’architettura italiana – sottolinea Andreoli - pur partendo da una realtà “piccola” come la nostra, siamo riusciti ad aprirci importanti opportunità: siamo operativi su questo Paese da circa 3 anni e stiamo per aprire una sede in loco per seguire i cantieri aperti e sviluppare nuove relazioni”.

Ed i cantieri aperti riguardano progetti davvero imponenti. L’Italian Golden Town coprirà un’area di circa 18 ettari, con una superficie costruita pari a 235.000 metri quadrati; comprenderà una città italiana dello shopping, un hotel a cinque stelle, un centro-parco giochi per bambini, uno shopping mall per l’oro e i gioielli, due torri per uffici e due torri residenziali. Un progetto che Fima si era aggiudicato nella selezione tra studi di architettura sia italiani che cinesi. I lavori partiranno dall’edificio principale, il Golden Center, per il quale Fima si è ispirata allo Yuan Bao, antica valuta cinese oggi simbolo benaugurante di prosperità. L’intero complesso dovrebbe essere completato in circa due anni. Più avanzata la costruzione dell’HB Town. Casa Marche, appena inaugurata, è uno spazio di circa 300 mq disegnato da Fima per ospitare al piano terra uno spazio espositivo e al piano superiore eventi legati soprattutto al food; l’hotel e il Centro Polifunzionale verranno completati entro i primi mesi del prossimo anno.

FIMA. Fima, con sede ad Osimo (Ancona), è uno studio integrato di architettura, design e ingegneria con forte vocazione alla multidisciplinarietà. Nato nel 2001 dall’esperienza dello Studio Andreoli attivo sin dal 1985, riunisce le competenze di diverse figure professionali: architetti, ingegneri, energy manager, economic manager, disegnatori bim/cad, render artist.

Fima ha maturato un’esperienza progettuale su larga scala, sviluppata su progetti di medie e grandi dimensioni sia in Italia che all’estero: shopping mall, hotel, centri direzionali, edifici industriali, scuole, spazi per lo sport, la salute e l’intrattenimento, edifici residenziali e ville di lusso, interior design di qualsiasi tipologia. Particolare attenzione in ogni progetto è dedicata ai temi della bioarchitettura e dell’efficienza energetica nonché, per i grandi interventi urbani, alle Valutazioni Ambientali. www.fimaengineering.it