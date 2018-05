Vuole andare a vedere Italia's Got Talent, scappa di casa: Bisio interrompe le registrazioni

Sarebbe scappata di casa per andare al teatro Muse-Corelli di Ancona dove si tengono le registrazioni del talent show Italia's Got Talent. Si tratta di una minorenne di fuori provincia che manca da casa da molte ore, nelle cui ricerche è impegnata la Polizia. Il sospetto era che lei potesse essere arrivata nel capoluogo per far parte del pubblico del noto spettacolo televisivo.

Per questo intorno alle 17, una maschera è andata da uno degli autori, poi salito sul palco per avvisare proprio Claudio Bisio che, guardando la foto della scomparsa al cellulare, ha annunciato: «Allora fermi tutti, è una cosa seria: mi dicono che questa ragazzina è scappata di casa, probabilmente per venire qui al nostro programma». Poi il comico e presentatore televisivo ha chiamato per nome e cognome la minore, invitandola a farsi vedere e a salire sul palco. «Se vieni qui ti faccio l'autografo» ha detto Bisio, ma della giovane nessuna traccia. E così il talent è proseguito, come proseguono anche le ricerche delle forze dell'Ordine.