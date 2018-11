E se l’Italia tornasse alla lira? Seminario alla Politecnica

“E se l’Italia tornasse alla lira? Quali potrebbero essere i vantaggi, i costi e i rischi?”. È il titolo del seminario in programma giovedì 8 novembre, alle ore 9.00, alla Facoltà di Economia G. Fuà dell’Università Politecnica delle Marche. Ad approfondire il tema il prof. Marcello Signorelli dell’Università di Perugia, a coordinare il seminario il prof. Alberto Russo della Politecnica titolare del corso di Politica Monetaria Europea, l'introduzione è a cura della prof.ssa Maria Serena Chiucchi Direttore del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia. Il titolo del seminario è anche il titolo del libro scritto da Signorelli con Enrico Marelli.



L’obiettivo del seminario è discutere i complessi temi che riguardano una possibile uscita dell'Italia dall'euro. Il libro descrive i principali passaggi che hanno segnato il percorso verso la moneta unica, per poi discutere i limiti dell'euro e, quindi, di un'area monetaria incompleta. Diverse modalità di uscita vengono considerate, provando ad enucleare i vantaggi, i costi e i rischi connessi al ritorno ad una moneta nazionale. Il libro discute inoltre delle possibilità legate ad una riforma dell'eurozona e dei vantaggi e delle difficoltà associati ad un percorso di maggiore integrazione europea. Il seminario vuole essere un momento di riflessione, su un tema delicato e di grande rilevanza, ed ha l'obiettivo di prendere in considerazione varie ipotesi e posizioni (talvolta simili, altre volte del tutto alternative) e partecipare alla costruzione di un dibattito aperto ed informato, mantenendo il confronto su un piano scientifico.



Marcello Signorelli è Professore ordinario di Politica Economica all'Università di Perugia è stato Presidente della European Association for Comparative Economic Studies; è Membro della Commissione per le relazioni internazionali della Società Italiana degli Economisti; ha pubblicato numerosi contributi scientifici su riviste nazionali ed internazionali, occupandosi di svariati temi come la disoccupazione, in particolare quella giovanile, il funzionamento dei mercati del lavoro, i problemi delle economie in via di sviluppo, la crisi finanziaria internazionale, etc. rifacendosi spesso ad un approccio comparativo. Collabora con riviste ed editori di rilievo internazionale ed ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali; è co-autore del libro "E se l'Italia tornasse alla lira? Vantaggi, costi e rischi" (con Enrico Marelli).