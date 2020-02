Tenta di mimetizzarsi tra la folla alla fermata del bus: denunciato ed espulso dall'Italia

Alla vista della polizia cerca di mimetizzarsi tra i passeggeri in attesa di salire sul bus.

Non è sfuggito all’occhio attento degli agenti delle Volanti un 26enne ghanese, con precedenti per furto, non in regola con le norme per la permanenza sul territorio italiano. Il ragazzo gravitava in piazza Ugo Bassi e ha cercato di nascondersi tra la folla nei pressi della fermata dell’autobus. Non gli è andata bene: è stato scoperto e accompagnato in questura per la denuncia e per l’avvio delle procedure di espulsione dall’Italia.

Nel corso dei controlli, effettuati anche con le pattuglie speciali del reparto Prevenzione Crimine e i Cinofili, sono state identificate 218 persone e ispezionati 167 veicoli e 5 locali pubblici.