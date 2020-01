La guida per ipovedenti finisce sui muri, barriere architettoniche nel quartiere “gioiello”

ANCONA - I marciapiedi sono dotati di guida per ipovedenti, praticamente la traccia a terra capace di guidare il bastone. Peccato però che in diverse vie delle Palombare, quartiere al centro del restyling e baciato da un’area giochi nuova di zecca, il tracciato è interrotto da cabine elettriche e muretti (GUARDA IL VIDEO). Uno degli ultimi marciapiedi guidati è stato realizzato non molto tempo fa dietro la tabaccheria di Larissa Capitoli e il percorso per gli ipovedenti finisce direttamente su un muro dell’edificio. Non è però l’unico caso.

Lungo via dell’Industria lo stesso problema si presenta in entrambi i sensi di marcia: «Quando venne fatta la prima urbanizzazione durante la ricostruzione del quartiere, buona parte delle vie vennero asfaltate e ricostruite con questo tipo di marciapiedi – racconta Cristiano Petrini, parrucchiere e titolare del salone “Carpe Diem” – il percorso dovrebbe aiutare gli ipovedenti, ma ci sono le colonnine della fibra o dei vari operatori praticamente dentro le guide».