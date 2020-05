Iocucinoperbene, la consegna del primo premio al personale dell'ospedale

ANCONA - Si è concluso il contest #iocucinoperbene, organizzato dal Rotary Club Ancona 25-35 per supportare il programma di solidarietà alimentare del Comune di Ancona. Il concorso, che prevedeva l’invio di foto di piatti cucinati dai partecipanti, è stato vinto da Alessandro Vento con il piatto: “Spaghettoni con mazzancolle in crema di patate e basilico” (tutte le foto dei partecipanti sono disponibili sulla pagina Facebook del Rotary Club Ancona 25-35).

Il vincitore ha deciso di devolvere il suo premio, una cena presso il Ristorante Osteria della Piazza di Ancona, al personale medico e sanitario dell’Ospedale Regionale di Torrette in segno di riconoscenza per il lavoro svolto durante la pandemia. A consegnare il premio è stato lo Chef dell’Osteria della Piazza, nonché socio del Rotary Club Ancona 25-35, Elis Marchetti. Un piccolo gesto di generosità per ringraziare chi, in questi mesi, ha combattuto strenuamente ogni giorno a fianco delle persone malate con spirito di servizio e di abnegazione.