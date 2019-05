Fa retromarcia con il furgone e travolge un clochard, paura alla stazione

Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina, intorno le 8.15, ad Ancona in piazza Rosselli. Un clochard di 48 anni è stato investito da un Fiat Ducato, mentre si trovava all'altezza del semaforo che immette all'entrata principale della stazione ferroviaria. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'investimento, ma probabilmente il conducente del mezzo non ha visto l'uomo a terra e lo ha travolto.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno soccorso e portato in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. La situazione dell'uomo è leggermente peggiorata in ospedale ed è stato poi trasferito in sala emergenza. Le sue condizioni però non dovrebbero essere preoccupanti. Intervenuta anche la Polizia.