Travolto dal furgone in retromarcia, area off-limits: sequestrato il veicolo

OSIMO - Investito da un furgone nel pieno centro di Osimo. E’ successo questa mattina, intorno alle 9, nel piazzale a pochi passi dalla sede del Comune. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’autocarro guidato da un 38enne abruzzese si stava muovendo in retromarcia quando ha travolto il 40enne osimano passandogli sopra a una gamba.

Il pedone è stato soccorso dall’automedica del 118. ma è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza che, per ragioni di sicurezza, è atterrata allo stadio Diana. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Le cause dell’investimento sono al vaglio della polizia municipale di Osimo. Il piazzale è stato temporaneamente recintata per consentire i rilevamenti, il furgone è stato sequestrato.