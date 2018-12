Investito a pochi passi dal benzinaio, l'auto lo travolge: è grave

Si trovava all'incrocio tra via Conca e via Flaminia, a pochi passi dal distributore di benzina, quando è stato centrato in pieno e travolto da un'automobile. A finire a terra, quando da poco erano passate le 17, un uomo classe 1950, che è stato sbalzato per alcuni metri. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO