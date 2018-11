Travolge un cinghiale da 100 chili lungo la Provinciale, l'auto è distrutta

Un cinghiale da quasi un quintale che attraversa e l'auto che non può evitare l'impatto. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto mercoledì sera lungo la strada Provinciale di Monte Roberto, all'altezza di Pianello Vallesina. A bordo del veicolo un 53enne che si è visto spuntare improvvisamente l'animale e non ha potuto fare altro che centrarlo in pieno. Purtroppo per il cinghiale non c'è stato niente da fare ed è morto sul colpo, mentre l'automobilista è rimasto illeso. L'auto invece è andata distrutta visto che oltre ai danni ingenti riportati all'esterno dell'abitacolo, dentro sono scoppiati anche gli airbag.