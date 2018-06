Ciclista investito e sbalzato a terra, le sue condizioni sono serie

Paura questa mattina intorno a mezzogiorno lungo via Piandelmedico all'altezza del vivaio Dottori a Jesi. Per cause ancora in fase di accertamento un ciclista di 78 anni è stato travolto da un'auto in transito. L'uomo è sbalzato a e scivolato per alcuni metri. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi ed il 118. Il ciclista è stato trasportato in condizioni definite serie all'ospedale Carlo Urbani.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO