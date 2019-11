Antò delle Giostre di nuovo investito, il 58enne travolto da un'auto: è grave

JESI - E' stato travolto mentre cercava la sua "amata" bicicletta, con la quale gira tutto il giorno per le vie della città. Lui è Antonio Ferrari, conosciuto come Antò delle Giostre, sbalzato sull'asfalto dopo che una Hyundai lo ha centrato in pieno di fronte al Penny Market, in via XXIV maggio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Jesi che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Il 58enne, personaggio molto conosciuto in città, appena un mese fa era stato investito in via Ancona mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Anche in quel caso era stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso con alcune escoriazioni e traumi agli arti.