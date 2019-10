Sfugge al controlli dei nonni, poi un furgone la travolge: grave bimba di 3 anni

Tragedia sfiorata questa mattina a Civitanova dove una bimba di soli tre anni è stata travolta da un furgone. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe sfuggita dal controllo dei suoi nonni. Il mezzo pesante non ha potuto evitare l'impatto e l'ha centrata in pieno. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha poi trasportata in gravi condizion, ma non in pericolo di vita, all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la polizia.

