Marito e moglie investiti sulle strisce pedonali, sul posto atterra l'eliambulanza

JESI - Si trovavano sulle strisce pedonali all'altezza del civico 11 di via del Prato quando un'auto li ha travolti facendoli rovinare sull'asfalto. Paura questa mattina a Jesi all'altezza del negozio di fotografia Candolfi ed a pochi passi dal campo sportivo dell'Aurora Calcio. Ad essere soccorsi marito e moglie, di 79 e 73 anni. Sul posto è subito atterrata l'eliambulanza intervenuta insieme agli operatori della Croce Verde di Jesi. I due coniugi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Per i rilievi invece intervenuta la polizia locale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO