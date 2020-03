Travolto in pieno centro, pedone in gravissime condizioni

OSIMO - Si trovava in pieno centro storico quando è stato investito da un veicolo e sbalzato sull'asfalto. E' in gravi condizioni un uomo di 80 anni, osimano, travolto questa mattina in città. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportato con un codice di massima gravità all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO