Viene travolto lungo il corso, paura davanti le poste: corsa in ospedale

ANCONA - Attimi di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi ad Ancona, lungo corso Carlo Alberto. Un uomo originario del Bangladesh è stato investito da una Fiat Punto mentre si trovava davanti alle poste. Nell'impatto l'uomo è rovinato a terra ma per fortuna non ha subito particolari lesioni. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo per fortuna sta bene e non è in pericolo di vita.